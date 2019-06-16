Семенович попала в больницу с острым отравлением
В личном микроблоге певица рассказала, что во время поездки из Вологды в Москву сильно отравилась: съела вареный язык. "Вот как так я умудрилась поесть на гастролях и отравиться? Ужас просто. Такую ночку провела сегодня. Думала, что сойду с ума. Испугалась, побелела", – поделилась своими переживаниями знаменитость.
Сейчас артистка находится в больнице под капельницей. Анна Семенович до сих пор не может поверить в произошедшее. "Мне казалось, что за столько лет гастрольной жизни мой желудок готов переварить все", – отметила телеведущая.
Из-за пищевого расстройства звезде пришлось пропустить скачки радио "Монте-Карло" и отложить несколько важных дел. "Строишь планы, а жизнь распоряжается по-другому", – продолжила свою мысль телеведущая.
По словам исполнительницы, только в больнице она поняла, какую особенную роль в ее жизни играет время. "Время очень ценно и очень его мало", – сказала артистка. Она пообещала поклонникам пойти на поправку в ближайшее время.
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