Егор Крид расстается с самым дорогим ради поклонников
На своей странице в Instagram бывший участник лейбла Black Star выложил розыгрыш. Артист решил отдать свой Mercedes G-Class одному из поклонников. Эту машину он приобрел в 2015 году, его стоимость еще по тем временам составляла около 9 миллионов рублей. Тогда Крид сотрудничал с Тимати, и у него не было никаких финансовых проблем.
"Решил продавать своего железного друга, а потом подумал, что мне реально важно его будущее", – написала под фото знаменитость.
Некоторые поклонники усомнились в искренности намерений Егора. "Да все хотят. Достанется кому-нибудь из знакомых, и на этом все закончится", "Ребята, очнись, слишком дорогой подарок , чтобы отдавать такого красавца в чужие руки", – высказались недоверчивые пользователи сети.
Зато самые верные фанаты были в восторге от такого щедрого жеста. Некоторые даже сочиняли маленькие стишки в поддержку розыгрыша.
"У меня есть старый велик, но увы, нога болит. Скоро будет новый "гелик", мне подарит его Крид", – написал веселый обожатель.
Отметим, в конкурсе есть несколько главных условий. Пост-розыгрыш должен набрать 4 миллиона лайков и, вдобавок, 100 тысяч комментариев.
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