Филипп Киркоров взял под покровительство молодую кровь

У поп-короля Филиппа Киркорова новый любимец. Он оказал весомую поддержку своему фавориту.

В своем Instagram легенда выложил видео, на котором отметил своего новоиспеченного любимчика. Более того, он даже благословил его своим музыкальным кадилом. "Я и представить не могу, что вы поддержите меня. Филипп Бедросович, спасибо вам огромное!", – ответил юнец на свое упоминание в истории. Легенда эстрады напоследок пожелал ему удачи.

Этим парнем является 20-летний Mark Ovski. На вид он еще женственнее Егора Крида в начале карьеры.

Биография парня пока не известна. При этом, у него виниры на миллион рублей, а ночует юный исполнитель в апартаментах в Москва-Сити.

В его в гараже у него две машины люкс-класса: Mercedes GLE и Mercedes G-Class. Его клипы обходятся стоимостью не меньше 2 миллионов. Откуда у молодого человека такие финансы, остается только гадать, сообщает Telegram-канал "Только никому".

Отметим, продюсером зарождающейся звезды станет экс-"фабрикант" Георгий Иващенко. посмотрим, к чему приведет этот союз.