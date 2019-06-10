49-летняя супермодель разделась после разрыва с 25-летним певцом

Супермодель продемонстрировала отличную фигуру. Наоми Кэмпбелл снялась в откровенной фотосессии для Vogue.

В конце мая знаменитость отпраздновала день рождения. Наоми Кэмпбелл исполнилось 49 лет.

Сложно поверить, что модель вот-вот разменяет пятый десяток, по крайней мере, выглядит она лет на десять моложе. Фигуре Наоми могут позавидовать не только ровесницы, но и молодые девушки.

На фан-странице Кэмпбелл в Instagram, опубликованы кадры с новой фотосессии звезды для июльского номера британской версии журнала Vogue. Наоми позирует в трусиках и коротком топе, также она запечатлена топлес. Автором съемки стал знаменитый фотограф Джейми Хоуксворт.

Отметим, что в апреле стало известно, что Наоми Кэмпбелл вновь одинока. Супермодель рассталась со своим молодым возлюбленным Лиамом Пейном, бывшим солистом поп-группы One Direction. Эти отношения продлились всего три месяца. 25-летний ухажер надоел модели. Пейн требовал слишком много внимания и хвастался романом с ней.

Между тем подруги Наоми Кэмпбелл были против этих отношений. Они убеждали модель, что певец ее использует: встречается с ней только ради пиара. Модель и вокалист разошлись без скандала, они решили сохранить дружеские отношения.