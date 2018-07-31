48-летняя Наоми Кэмпбелл впервые станет мамой
После расставания с российским миллиардером Владиславом Дорониным легендарная манекенщица Наоми Кэмпбелл тщательно скрывала личную жизнь. Однако в начале 2018 года зарубежная пресса заявила, что супермодель закрутила роман с грайм-исполнителем Skepta.
В дальнейшем начали появляться подтверждения слухам. Однако окончательно все прояснилось после того, как влюбленные вдвоем снялись в фотосессии для журнала GQ.
Совсем недавно поклонников британской модели потрясла неожиданная новость. Skepta выложил в Instagram снимок малыша, сделанный во время УЗИ.
На снимке отмечено, что фамилия будущего ребенка – Аденуга (фамилия рэпера Skepta. – Прим. ред.). Однако у подписчиков музыканта остались сомнения по поводу того, кто же является матерью малыша.
Часть "обитателей" Всемирной паутины уверена, что Наоми наконец решилась завести ребенка. Другие же полагают, что Skepta параллельно встречался с другой девушкой.
Третьи, в свою очередь, предположили, что рэпер и манекенщица обратились за помощью к суррогатной матери. Этот вариант выглядит вполне логичным, поскольку, по утверждению подписчиков Наоми, в ее возрасте довольно рискованно заводить детей.
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