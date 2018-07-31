48-летняя Наоми Кэмпбелл впервые станет мамой

Избранник 48-летней супермодели Наоми Кэмпбелл, известный британский рэпер Skepta, намекнул, что спутница ждет от него ребенка. Он опубликовал в Сети снимок УЗИ своего будущего малыша.

После расставания с российским миллиардером Владиславом Дорониным легендарная манекенщица Наоми Кэмпбелл тщательно скрывала личную жизнь. Однако в начале 2018 года зарубежная пресса заявила, что супермодель закрутила роман с грайм-исполнителем Skepta.

В дальнейшем начали появляться подтверждения слухам. Однако окончательно все прояснилось после того, как влюбленные вдвоем снялись в фотосессии для журнала GQ.

Совсем недавно поклонников британской модели потрясла неожиданная новость. Skepta выложил в Instagram снимок малыша, сделанный во время УЗИ.

�� Публикация от Skepta (@skeptagram) 30 Июл 2018 в 8:41 PDT

На снимке отмечено, что фамилия будущего ребенка – Аденуга (фамилия рэпера Skepta. – Прим. ред.). Однако у подписчиков музыканта остались сомнения по поводу того, кто же является матерью малыша.

Часть "обитателей" Всемирной паутины уверена, что Наоми наконец решилась завести ребенка. Другие же полагают, что Skepta параллельно встречался с другой девушкой.

Третьи, в свою очередь, предположили, что рэпер и манекенщица обратились за помощью к суррогатной матери. Этот вариант выглядит вполне логичным, поскольку, по утверждению подписчиков Наоми, в ее возрасте довольно рискованно заводить детей.