"Масса конспирологических версий": Собчак сделала заявление о смерти Доренко
Звезда высказалась о произошедшем в собственном Telegram-канале. По ее словам, многие наверняка подумают, что в смерти Доренко далеко не все так однозначно.
Тем не менее, Собчак практически уверена, что гибель знаменитого журналиста – неудачное стечение обстоятельств. "Сейчас будет масса конспирологических версий,но почему то в данном случае я верю в роковую случайность", – написала она.
Отреагировала на смерть Сергея Доренко и руководитель телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. Она разместила сообщение о нем в своем Telegram-канале.
"Нам будет вас не хватать. До свидания. Всего вам доброго", – прощаются с погибшим коллеги.
Напомним, что Сергей Доренко умер вечером 9 мая. Предположительно, ему стало плохо, когда он ехал за рулем своего мотоцикла.
По предварительным данным, журналист потерял управление и протаранил бетонное ограждение. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи не смогли спасти Сергея Доренко.
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