"Не уважают Россию": знаменитый артист отказался от подачек Запада
Сергей Пускепалис не желает сниматься в Европе и США. После работы с Джудом Лоу в фильме "Черное море" артист получает интересные предложения, но всегда отвечает отказом. Его не соблазняет даже большой гонорар, передает телеканал "360".
Пускепалис пояснил свою точку зрения. "Не хочу и не буду. Мне не нравится, как в западных фильмах показывают русского человека. Не хочу участвовать там, где не уважают Россию и русских", – цитирует звезду "Вечерняя Москва".
Напомним, что актер организовал фестиваль "Герой и время", который стартует 25 мая в Железноводске. Культурное мероприятие имеет международный статус.
Сергей Пускепалис – обладатель награды "Серебряный медведь" Берлинского кинофестиваля за лучшую мужскую роль в фильме "Как я провел этим летом". В его творческом багаже значатся такие картины, как "Битва за Севастополь", "Елки", "Метро" и многие другие.
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