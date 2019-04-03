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Влюбленная в принца Гарри подруга внезапно скончалась

Принц Гарри/ Фото: www.globallookpress.com
Британский принц Гарри лишился самой преданной почитательницы. Скончалась главная фанатка герцога Сассекского.
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В прошлую пятницу ветеран Второй мировой войны австралийка Дафна Данн отпраздновала 99-летие. Торжество пришлось проводить в больничной палате – поклонница герцога серьезно заболела.

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Меж тем пожилая женщина не теряла присутствия духа, ведь принц Гарри и его супруга Меган Маркл прислали по электронной почте поздравительную открытку. Близкие Данн надеялись, что главная фанатка августейшего наследника в Австралии пойдет на поправку и в следующем году отпразднует юбилей.

К сожалению, этим планам не суждено было сбыться – Дафна Данн не перенесла пневмонию. Сегодня, 2 апреля, австралийские СМИ сообщили о ее смерти. Об этом сообщает HELLO.

Напомним, несколько лет назад Дафна Дан провела восемь часов под проливным дождем, чтобы увидеть любимца. Прикованная к инвалидной коляске поклонница не пропустила ни одного визита принца Гарри в Сидней.

Когда монарший отпрыск проходил сквозь толпу, приветствуя собравшихся на площади людей, он заметил Дафну. Гарри сразу узнал подругу и ринулся к ней обниматься.

Отметим, что их первая встреча состоялась в 2015 году около Сиднейского оперного театра. Принц Гарри участвовал в мероприятии Invictus Games. Герцог Сассекский обратил внимание на пожилую женщину, грудь которой была увешана медалями. Монаршего отпрыска заинтересовал крест Ордена Виктории.

Герцог Сассекский и его новая знакомая долго говорили. Принц Гарри выяснил, что Дафна ветеран Австралийской женской армии. Ее первый муж умер во время Второй мировой войны. Его посмертно наградили Орденом Виктории. Данн носила медаль, чтобы почтить память супруга.

Автор: Руслана Алексеева3 апреля 2019, 00:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто посетил тайную вечеринку в честь ребенка Меган Маркл

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