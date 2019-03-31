Меган Маркл закатила истерику из-за сравнения с Кейт Миддлтон
Меган Маркл и принц Гарри выбрали родильное отделение поближе к своему дому в Виндзоре. Будущий наследник станет всего лишь седьмым в очереди на британский престол. Так что герцог и герцогиня Сассекские решили, что его рождение должно быть более приватным.
"Я вам не копия Кейт", – ответила Меган Маркл на предложение рожать в больнице Святой Марии. Отмечается, что супруга принца Гарри сильно нервничает из-за возможных осложнений – в частности, экстренного кесарева сечения.
Год назад в больнице Святой Марии третьего ребенка родила супруга принца Уильяма. 34-летняя герцогиня Кембриджская вышла к публике спустя всего семь часов после родов с безупречными макияжем, укладкой и на каблуках. Кейт Миддлтон раскритиковали за подобное поведение -указав, что это нереально и недостижимо для многих женщин и создает дополнительное давление на рожениц. Меган Маркл не готова повторить подвиг Кейт, пишет The Sun.
Ранее стало известно, что супруг Меган Маркл принц Гарри берет отцовский отпуск. Герцог Сассекский оставит королевские обязанности и посвятит все время до родов беременной жене. Эксперты решение 34-летнего принца Гарри одобряют. Они считают, что это очень "современно" – так поступил и старший брат Гарри, принц Уильям. Тем более, что Меган Маркл в последний триместр своей беременности сильно нервничает.
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