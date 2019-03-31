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Меган Маркл закатила истерику из-за сравнения с Кейт Миддлтон

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: www.globallookpress.com
Меган Маркл нарушила сорокалетнюю традицию британского королевского двора. Супруга принца Гарри отказалась рожать в больнице Святой Марии, где прошли роды Кейт Миддлтон и принцессы Дианы.
прочитано 654 раза

Меган Маркл и принц Гарри выбрали родильное отделение поближе к своему дому в Виндзоре. Будущий наследник станет всего лишь седьмым в очереди на британский престол. Так что герцог и герцогиня Сассекские решили, что его рождение должно быть более приватным.

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Принц Гарри отказался от короны ради прихотей беременной Маркл

 Меган Маркл

Меган Маркл актриса

"Я вам не копия Кейт", – ответила Меган Маркл на предложение рожать в больнице Святой Марии. Отмечается, что супруга принца Гарри сильно нервничает из-за возможных осложнений – в частности, экстренного кесарева сечения.

Год назад в больнице Святой Марии третьего ребенка родила супруга принца Уильяма. 34-летняя герцогиня Кембриджская вышла к публике спустя всего семь часов после родов с безупречными макияжем, укладкой и на каблуках.  Кейт Миддлтон раскритиковали за подобное поведение -указав, что это нереально и недостижимо для многих женщин и создает дополнительное давление на рожениц. Меган Маркл не готова повторить подвиг Кейт, пишет The Sun. 

Ранее стало известно, что супруг Меган Маркл принц Гарри берет отцовский отпуск. Герцог Сассекский оставит королевские обязанности и посвятит все время до родов беременной жене. Эксперты решение 34-летнего принца Гарри одобряют. Они считают, что это очень "современно" – так поступил и старший брат Гарри, принц Уильям. Тем более, что Меган Маркл в последний триместр своей беременности сильно нервничает.

Автор: Андрей Евлампиев31 марта 2019, 16:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто посетил тайную вечеринку в честь ребенка Меган Маркл

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ее отец сказал журналистам, что и мать ее рожала так же, через кесарево сечение.
1

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