Джонни Депп в беспамятстве растратил 650 миллионов

Голливудский актер Джонни Депп остался без гроша в кармане. Он во всем обвиняет компанию, управляющую его активами.

Депп за свою 34-летнюю карьеру заработал 650 миллионов долларов, однако сейчас его банковские счета пусты. В прошлом году актер подал в суд на компанию TMG, которая около 20 лет вела его финансовые дела.

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По словам звезды, поверенные растратили его состояние на собственные нужды. Также они якобы без ведома Деппа передали семь миллионов долларов его сестре Кристи. Однако он отметил, что редко понимал, какие документы ему дают подписывать сотрудники фирмы. Также никто не рассказывал Джонни о его финансовом положении.

Публикация от Johnny Depp (@johnnydepp_daily) 14 Июн 2018 в 6:32 PDT

TMG не согласна с обвинениями, она подала встречный иск. Представители организации отметили, что подозревают о наличии у артиста психического расстройства. Кроме того, по данным компании, Депп – невероятный транжира: он приобрел несколько домов на 75 миллионов долларов, купил 70 гитар, 200 произведений искусства, 45 роскошных авто, а также тратил огромные деньги на перелеты, докторов и круглосуточную охрану. Кроме того, он якобы заплатил миллионы долларов "армии юристов", чтобы они вытаскивали его из многочисленных подсудных дел.

"Говорить о том, что я тратил на вино 30 тысяч долларов в месяц, оскорбительно, – утверждает Депп. – Потому что я тратил намного больше". Кроме того, по некоторым данным, артист отдал около пяти миллионов долларов, чтобы выстрелить из пушки прахом гонзо-журналиста Хантера Томпсона, сообщает Rolling Stone.