Звезда сериала "Мост" скончалась в возрасте 37 лет

Канадская актриса Стефани Шерк ушла из жизни на 38-м году. Печальную новость сообщил в социальных сетях ее супруг Демиан Бичир.
Свои соболезнования высказали коллеги актрисы Диана Крюгер, Ричард Грант и многие другие. Стефани Шерк приобрела популярность благодаря сериалу "Мост". Она также строила карьеру в модельном бизнесе, сообщает Teleprogramma.pro.
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