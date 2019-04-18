Известная модель станцевала с голой грудью
27-летняя звезда исполнила откровенный танец, стоя спиной к камере. Из одежды на Эмили Ратаковски были только узкие белые джинсы.
В этом же посте модель опубликовала фото, на котором позирует вполоборота, прикрыв руками обнаженную грудь, передает Пятый канал. Пользователи соцсети по достоинству оценили ее прелести.
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