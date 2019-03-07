Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 марта 2019 года
"Сначала петь научись": россияне отказались видеть Бузову в своих городах
Телеведущая и певица Ольга Бузова объявила о своих концертах в российских городах. Однако народ не слишком рад видеть ее на сцене. Россияне убеждены, что знаменитости не помешает взять курсы вокала перед тем, как брать деньги за выступления.
У Ольги Бузовой запланированы выступления в Тюмени, Сургуте, Нижневартовске и Екатеринбурге. Певица предоставит на суд общественности новую программу "Принимай меня". Судя по реакции пользователей Сети, принять Бузову жители российских городов пока не готовы.
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