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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 марта 2019 года

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Звезды не перестают давать поводы для обсуждений даже в преддверии знаменательного праздника. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 марта 2019 года.
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"Сначала петь научись": россияне отказались видеть Бузову в своих городах

Телеведущая и певица Ольга Бузова объявила о своих концертах в российских городах. Однако народ не слишком рад видеть ее на сцене. Россияне убеждены, что знаменитости не помешает взять курсы вокала перед тем, как брать деньги за выступления.

У Ольги Бузовой запланированы выступления в Тюмени, Сургуте, Нижневартовске и Екатеринбурге. Певица предоставит на суд общественности новую программу "Принимай меня". Судя по реакции пользователей Сети, принять Бузову жители российских городов пока не готовы.

Материал дополняется. 

Читайте последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 марта 2019 года, в разделе и специальных сюжетах.

7 марта 2019, 14:29

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