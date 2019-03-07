Пресняков нашел себе юную жену

Трехлетний сын музыканта Артемий нашел свою будущую жену. Владимир Пресняков и Наталья Подольская рассказали об отношении их наследника к противоположному полу.

По словам супруги Владимира Преснякова, они внушают мальчику, что все девочки – принцессы. Молодая мама отметила, что периодически Артем влюбляется с первого взгляда.

Подольская привела в пример один забавный случай. "Но недавно, например, одну девочку, которой лет 11, чуть прямо из аэропорта к нам домой не увез, сказал: "Ты теперь моя жена!" Так она ему понравилась. Эта семья была из Белоруссии, мы вместе посмеялись, сфотографировались на память", – цитирует жену Владимира Преснякова "7Дней".

Сын артистов уже научился ухаживать за девочками. Судя по всему, из него получится завидный жених. Владимир Пресняков поделился еще одним моментом из их семейной. "Мне воспитатели рассказывают: "Какой же он взрослый стал!" У него в садике есть подружка, Катя, он ей подает руку, доводит до стула и говорит: "Садись, Катя", – рассказал исполнитель.

Напомним, ранее в Сети появились слухи о том, что Наталья Подольская находится в интересном положении. Основанием для таких подозрений поклонников стала ее округлившаяся фигура. В социальных сетях они стали поздравлять певицу и Владимира Преснякова.

"Сейчас, очень извиняясь, подошла ко мне няня Темы и спросила: "Это правда?? Вы беременны???" – поделилась певица. Подольская зашла в интернет и поняла, в чем дело. "Друзья! Пока я не беременна или ничего об этом еще не знаю", – заявила Подольская. При этом она отметила, что они с Владимиром Пресняковым очень хотят второго ребенка. Также Наталья объяснила, что очень худенькая, поэтому, стоит ей съесть что-то лишнее, как живот становится округлым.