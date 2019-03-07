Дети Галкина сбросили килограммы на жесткой тренировке

Видео домашних занятий физкультурой выложил в Instagram известный шоумен Максим Галкин. В соревнованиях, которые устраивают дети юмориста и Аллы Пугачевой, пока побеждает дочь Лиза.

Дети Максима Галкина и Примадонны пользуются даже большей популярностью, чем их родители. Ролики с участием пятилетних Лизы и Гарика набирают по несколько миллионов просмотров и тысячи комментариев.

На сей раз шоумен и пародист Максим Галкин похвастался спортивными достижениями малышей. Юморист опубликовал очередное видео в Stories. Лизу и Гарика сняли, когда они занимались гимнастикой, передает Пятый канал.

Дети Галкина и Пугачевой стараются вовсю и даже устраивают соревнования. У Лизы пока все упражнения получаются лучше, чем у брата, и прыгает она выше, чем Гарик. Впрочем, мальчишка тоже прилагает усилия, чтобы не отставать. Пользователи от выходок малышей в восторге.

Недавно Галкин похвастался в соцсети музыкальными успехами дочери. Пугачева сочиняла хит для дочки – за этим занятием супруг и застал ее с утра пораньше. Членов своей семьи шоумен обнаружил в подвале. Примадонна сидела за роялем и сочиняла песню для Лизы, импровизируя по принципу "что вижу, то пою".

Как рассказал подписчикам Максим Галкин, Гарри в это время занимался французским. Так что у шоумена было время поработать оператором.