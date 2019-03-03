Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 марта 2019 года
"Не прошло и 40 дней": вдове Децла ищут нового мужа
Юлия Толмацкая утверждает, что так и не смогла наладить отношения с музыкальным продюсером. Как отметила женщина, отец рэпера "объявил ей войну". В комментарии к посту, в котором поклонники спросили ее об атмосфере в семье после кончины артиста, вдова рассказала, что родители Децла решили самостоятельно разделить все наследство.
"Внука – бабушке, творчество – дедушке, а меня они оба уже отправили искать нового мужа", – заявила она. Женщина добавила, что она должна "как рабыня выполнять команды чужого дяди, который 15 лет оскорблял ее мужа во всех интервью", передает Teleprogramma.pro.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 февраля 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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