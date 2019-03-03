







"Внука – бабушке, творчество – дедушке, а меня они оба уже отправили искать нового мужа", – заявила она. Женщина добавила, что она должна "как рабыня выполнять команды чужого дяди, который 15 лет оскорблял ее мужа во всех интервью", передает Teleprogramma.pro

Как звезды любят устраивать скандалы, так публика любит читать о них. Порой речь идет о давних и серьезных конфликтах, а иногда настоящая буря может разразиться в Сети из-за сущей безделицы. Однако интерес читателей к происходящему остатся неизменным. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 марта 2019 года.



Юлия Толмацкая утверждает, что так и не смогла наладить отношения с музыкальным продюсером. Как отметила женщина, отец рэпера "объявил ей войну". В комментарии к посту, в котором поклонники спросили ее об атмосфере в семье после кончины артиста, вдова рассказала, что родители Децла решили самостоятельно разделить все наследство.