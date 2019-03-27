Не стало исполнителя роли графа Калиостро из "Формулы любви"

Советский, российский и народный артист Грузии Нодар Мгалоблишвили умер ночью в Тбилиси в возрасте 87 лет. Зрителям он запомнился как граф Калиостро в фильме Марка Захарова "Формула любви", сообщает телеканал "360".
Нодар Мгалоблишвили родился в бедной семье и с детства грезил о сцене. После неудачной попытки поступить в политехнический институт он подал документы в театральный, пишет РИА ФАН. Актер исполнил более 30 ролей. В последний раз он появился на экранах в сериале "Возмездие" в 2011 году, напоминает RT.
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