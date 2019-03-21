Простолюдинка Маркл разрушила королевскую семью
Герцогиня Сассекская родилась в Лос-Анджелесе в штате Калифорния в 1981 году. Ее мать была социальным работником, а отец – режиссером по свету. Родители Меган развелись, когда ей было шесть лет. После окончания Северо-Западного университета Маркл решила заняться актерской карьерой. Известность ей принесла роль в сериале "Форс-мажоры". Однако от любимой работы пришлось отказаться ради отношений с принцем Гарри. Торжественная церемония бракосочетания состоялась 19 мая прошлого года.
Спустя полгода пресс-служба Кенсингтонского дворца сообщила важную весть: в семье грядет пополнение. Новость разделила поклонников британской монархии на два лагеря. Журналисты спросили у жителей штата Калифорния, как они относятся к этому.
Некоторые американцы считают, что появление наследника смешанных кровей – радостное событие для семьи и всего мира. "Думаю, это просто замечательно, что скоро у них появится малыш", – заявила одна женщина. "Я считаю, что это отличный шанс улучшить отношения Великобритании и США", – подхватил другой участник опроса.
Но не все американцы разделяют этот восторг. Кое-то уверен, что рождение ребенка поставит крест на монаршей семье. "Я предчувствую конец королевской семьи. Они пустили американца в свою систему", – отметил один мужчина.
Редактор издания People Джей Ди Хейман полагает, что, несмотря на все скандалы и разногласия поклонников, появление первенца герцога и герцогини – масштабное событие, за которым будут следить миллионы людей по всему миру. "Это будет грандиозно. Я уверен, что многие почувствуют гордость за то, что среднестатистическая американка с богатым происхождением смогла занять такую высокую позицию", – цитирует его Express.co.
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