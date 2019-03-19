Маркл и Миддлтон заткнули рты

Быть членом монаршей семьи весьма непросто. Как сообщает эксперт, Меган Маркл и Кейт Миддлтон учили не только тому, как вести себя на публике, но и какие слова нельзя употреблять на официальных приемах и в частных беседах.

Журналистка Даниэла Элсер рассказала, что королевские особы никогда не используют слово "туалет" – вместо него они говорят "уборная". "Виндзорская династия никогда не употребляет это слово из-за того, что оно было заимствовано из французского языка. По этой же причине у них нет таких слов и выражений, как "заем" (mortgage), "ежегодный отпуск" (annual leave) и "вынос мусора" (bin night). Слово "пардон" также запрещено использовать. Вместо него лучше сказать "извините", – написала она.

В статье эксперт напомнила, что после рождения ребенка герцогиня Сассекская переедет во Фрогмор-хаус. А когда бывшая актриса начнет переставлять мебель, тоже не сможет использовать привычные для нее слова. "В королевских дворцах вы увидите только софу. "Диван" – это грубое слово", – уточнила Элсер. Ограничения касаются и еды. Члены монаршей семьи никогда не назовут пудинг французским словом "десерт". Кроме того, королевские особы совсем не любят слово "парфюм" и вместо него говорят "духи".

Напомним, что недавно британские СМИ обвинили Меган Маркл в неверности супругу. Репортеры утверждают, что бывшая актриса поддерживает дружеские отношения с глобальным консультантом Маркусом Андерсоном. Они познакомились в клубе "Сохо" в Торонто в 2011 году. Герцогиня даже посвятила ему трогательный пост в своем блоге Tig. Она призналась мужчине в любви и назвала его человеком, который всегда готов прийти на помощь в трудную минуту.