Пляшущему на костях Началовой Малахову заткнули рот
"Исследование" обстоятельств смерти артистки, устроенное Андреем Малаховым в программе "Прямой эфир" на канале "Россия 1", ранее взбесило простых россиян. Шоумена назвали стервятником и трупным червем, который пляшет на костях умерших звезд и копается в их интимных тайнах.
Возмущен происходящим и Геннадий Онищенко. "Честно говоря, мне не нравятся беспрерывные ток-шоу на эту тему. Все-таки должна быть какая-то этика. Это особенно важно для родных, а также для людей, которые высоко ценили талант певицы", – цитирует его РИА ФАН.
Депутат доверяет непосредственно лечащим врачам звезды, а не тем, кто дает "какие-то комментарии". Он призвал быть милосердными, перестать делать новости на смерти Юлии Началовой и прекратить шумиху.
По словам Онищенко, скоропостижная смерть Началовой – большая потеря для общества. Парламентарий отметил, что, судя по отягощенному анамнезу (сахарный диабет второго типа и подагра. – Прим. ред.), смерть артистки могла произойти в любой момент.
Ранее СМИ сообщали, что у Юлии Началовой была анорексия. Также якобы она перенесла сепсис и отказ почек после неудачной пластической операции. Писали и о том, что звезду лишали водительских прав за отказ пройти медицинское освидетельствование на алкоголь.
Напомним, что певица умерла 16 марта. Похороны Юлии Началовой состоятся 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве.
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