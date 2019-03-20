Известный ведущий раскрыл новую страшную болезнь Началовой

Завтра, 21 марта, состоятся похороны Юлии Началовой на Троекуровском кладбище. Пока же журналисты узнают все новые подробности о том, как жила певица.

На шоу "Один в один" ныне покойная Юля Началова подружилась с известным телеведущим, участником "Фабрики звезд" Егором Иващенко. Артистка была его наставницей. Именно ей пришла в голову иедя сделать из Иващенко Аллу Пугачеву. Отношения Егора и Юлии оказались очень доверительными.

"Мне показалось, что общение со мной стало для Юли своеобразной исповедью. Мне кажется, она предчувствовала свой уход. Юля рассказывала мне такие подробности своей жизни, которые, наверное, только врачу можно рассказать. Даже родителям не всегда расскажешь", – сообщил Егор Иващенко журналистам.

Так, Юлия Началова по секрету сообщила ему, что у нее смертельная болезнь. "Юля рассказала, что накануне съемок она победила онкологическое заболевание – лимфому. С ее слов, врачи диагностировали лимфому на ранних стадиях, поэтому она справилась с ней достаточно быстро. Возможно иммунитет был ослаблен еще и химиотерапией. Я не уверен, что она проходила эту процедуру и не знаю, какими способами она боролась с этой болезнью. Знаю только, что проблема такая была. Об этом она рассказала мне лично, добавив, что чувствует себя хорошо, но все равно переживает за свою жизнь", – цитирует телеведущего сайт "Комсомольская правда".

По словам Егора Иващенко, Юлия Началова рассказала ему о своем недуге месяц назад. Шоумен сделал вывод, что для певицы на первом месте была сцена, а не здоровье. Артистка всю себя отдавала зрителям, порой закрывая глаза на свое состояние.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Причиной смерти певицы стал абсцесс – не выдержало сердце.