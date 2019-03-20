Знаменитая актриса оказалась на пороге смерти после увольнения

Талантливая артистка едва не погибла – у нее началась депрессия. Звезда "6 кадров" Галина Данилова рассказала о трудном периоде в жизни.

Сегодня Галина Данилова востребована и популярна, но так было не всегда. Были в ее жизни и тяжелые времена. Артистка служила в театре "Сатирикон", однако худрук Константин Райкин, обновляя состав труппы, сократил ее. Это стало для Даниловой ударом.

"Был момент, когда я умирала. У меня была температура 40. Уже к 41 поднималась, я ничем не могла ее сбить. Это после того, как он мне сказал, что не продлевает со мной контракт", – цитирует звезду Пятый канал.

Галина Данилова хотела забыть о сцене. Спас ее режиссер Марк Розовский. Он буквально вытащил артистку из депрессии. "Взял меня в спектакль, где я должна была играть одну из главных ролей. То есть он меня как котенка поднял", – вспомнила знаменитость.

А потом в карьере Галины Даниловой появилась юмористическая программа "6 кадров", принесшая ей славу и народную любовь. На выступления актрисы стали приходить тысячи поклонников.

Что касается личной жизни, то сердце Галины Даниловой свободно. У артистки уже было четыре официальных брака, но она не теряет надежды встретить мужчину мечты.