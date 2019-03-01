Сестра раскрыла правду о бессердечной Маркл

Сводная сестра герцогини Сассекской приняла участие в съемках документальной ленты, посвященной конфликту в семье королевской особы. Родственница пообещала раскрыть шокирующую правду о Меган Маркл.

Саманта Маркл назвала бывшую актрису "бесчувственной" за ее неуважительное отношение к отцу. "У нее нет сердца, иначе я не понимаю, почему она не хочет сделать все возможное, чтобы помочь нашему отцу чувствовать себя комфортнее. Она должна была быть доброй и любезной с ним", – отметила женщина.

Родственница также не поверила в искренность слов герцогини о том, что ее сердце разбито. "Разве ее сердце разбито? Нет, его сердце разбито", – заявила она. По словам Саманты, королевская особа "не имеет права делать из себя жертву".

Ранее в британской прессе появилось письмо Меган Маркл, в котором она обратилась к отцу. Герцогиня призналась, что ее "сердце было разбито на миллионы осколков". Большим ударом для бывшей актрисы стало то, что Томас отвернулся от нее, встал на сторону другой дочери и позволил Саманте "говорить ложь на все страну".

Напомним, скандал в семье супруги принца Гарри разгорелся сразу после свадьбы в мае прошлого года. В списке гостей церемонии не оказались отец и сестра бывшей актрисы. Согласно официальной версии, Томас Маркл не смог посетить важное событие из-за проблем со здоровьем. Однако вскоре выяснилось, что за несколько недель до бракосочетания мужчина заказал фотосессию, чтобы улучшить свой образ в прессе. С тех пор герцогиня стала игнорировать родного отца.