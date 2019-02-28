Названо имя ребенка Меган Маркл
Букмекеры рассказали, что больше всего ставок британцы делают на женские имена, и самое популярное – Виктория. По мнению специалистов, это имя станет знаком уважения к Елизавете II, которая является прапраправнучкой королевы Виктории.
Любопытно, что у королевских особ очень сильная связь. Они обе являются самыми долго правящими монархами в истории Великобритании. Виктория пробыла на троне 63 года – с 1837-го по 1901-й, ее преемница – 67 лет. Елизавета II взошла на престол в 1952 году и продолжает править до сих пор.
"Поездка Меган Маркл и принца Гарри в Марокко только усилила азарт поклонников. Виктория лидирует в списке имен", – пояснили букмекеры. Другие возможные варианты – Алиса и Диана. Что касается мужских имен, то самые популярные среди них – Филипп и Альберт.
Ранее в прессе появилась новость о том, что герцогиня не знает пол ребенка. В начале этого месяца бывшая актриса посетила вместе с мужем церемонию Endeavour Fund Awards, во время которой девятилетняя девочка поинтересовалась, кого супруги ожидают. "Мы пока не знаем, будет это мальчик или девочка. Хотим, чтобы это был сюрприз", – сказала Меган Маркл.
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