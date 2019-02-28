Известный комик облизал журналиста в прямом эфире (видео)

Во время прямого эфира корреспондент телеканала CBS Крис Гловер попал в весьма неприятную ситуацию: канадский комик Бойд Бэнкс подошел к журналисту сзади и лизнул его ухо. Видеозапись случившегося быстро распространилась по Сети.

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