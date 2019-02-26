Меган Маркл и принц Гарри решились на побег
В воскресенье, 24 февраля, супруги прибыли в государство в Северной Африке с трехдневным визитом. В последний день поездки пара посетила особняк марокканского правителя Мухаммеда VI в столице Рабат. Там они встретились с многочисленными родственниками монарха, в том числе с его сыном – 15-летним принцем Мулаем Хасаном. Принц Гарри и Меган Маркл пришли в восхищение от дизайна роскошного поместья и поделились своими впечатлениями с королем.
Для официальной встречи с монархом бывшая актриса выбрала длинное голубое платье от венесуэльско-американского дизайнера Carolina Herrera. Нежный образ она дополнила розовой обувью на каблуке, аккуратным клатчем и бриллиантовыми серьгами. Волосы герцогиня завязала в пучок. Ее супруг примерил белую рубашку, серый костюм и светлый галстук.
Во время беседы принц Гарри передал Мухаммеду VI секретное письмо от британской королевы. Сын принца Чарльза также намекнул, что некий состоятельный человек попросил их остаться в стране еще на два дня, однако им пришлось отказаться. "Он очень хотел, чтобы мы остались еще на два дня, но, к сожалению, у нас есть обязательства, к которым мы должны вернуться", – отметил сын леди Ди. Принц добавил, что в следующий раз они получше запланируют поездку. "Мы постараемся держать все в секрете", – заключил он.
Ранее герцог и герцогиня Сассекские побывали в официальной резиденции британского посла Томаса Райли и присоединились к торжественному ужину, где познакомились с выдающимися деятелями Марокко. В качестве знака особой признательности хозяевам вечера Меган Маркл надела длинный белый кафтан от французского дома моды Dior.
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