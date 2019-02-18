Якубович проглотил язык из-за жуткого скандала на "Поле чудес"
Съемки программы Леонида Якубовича "Поле чудес", видео с которой попало в Сеть, проходили 15 февраля. На записи гости после шоу спустились к знаменитому барабану и стали сгребать в приготовленные мешки продукты, которые принесли участники. У игрового стола едва не возникла давка.
Бессменный ведущий передачи Якубович, на глазах которого разворачивались эти события, общаться с журналистами не пожелал. "Я это комментировать не буду", – заявил шоумен и бросил трубку.
Реакция в соцсетях последовала немедленно. "Сектор "Еда" – так назвали ролик пользователи. "Сектор "Приз"! Некоторые забирают еду с собой в пакетах", "Покажите это Лаврову и Захаровой. Голодные москвичи сметают еду", "Раскрыта судьба еды с барабана на "Поле чудес" в конце шоу", – принялись изощряться в остроумии комментаторы.
Другие ничего предосудительного в поведении героев видео не заметили. В пример они привели распродажи в Америке, где посетители магазинов устраивают драки из-за дешевых товаров. А на шоу Якубовича нет ни потасовки, ни давки – люди улыбаются, они всем довольны, отметили пользователи.
Программа "Поле чудес" идет на Первом канале не один десяток лет. Россиянам полюбилось как шоу, так и его ведущий Леонид Якубович. Некоторым посчастливилось стать участниками программы и выиграть призы. Рейтинги у передачи неплохие, и убирать из эфира ее руководство Первого канала не намерено, пишет Teleprogramma.pro.
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