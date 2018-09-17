Зацелованная Якубовичем Монеточка устроила скандал в Москве
Девушка повела себя скандально, заявив об отмене выступления в столичном клубе Gipsy без объяснения причин. Гонорар артистки за выступление составил один миллион рублей, передает Super.
Удивила Монеточка россиян и 14 сентября, поучаствовав в шоу "Поле чудес" на Первом канале. Девушка выиграла мультиварку. Напомним, 20-летняя певица подарила ведущему две куклы, назвав их "куклами вуду". Затем она шокировала соцсети поцелуем с 73-летним Леонидом Якубовичем.
Закончив с объятиями и поцелуями, Монеточка спела песню "Нет монет". Также молодая певица заявила, что рада тому, что попала на телевидение, и смогла передать привет своей бабушке.
Отметим, что Монеточка стремительно набирает обороты. Ее наиболее узнаваемая композиция носит название "Каждый раз". Эта песня содержит строчку, которая полюбилась молодым слушателям певицы: "Если б мне платили каждый раз,/ Каждый раз, когда я думаю о тебе,/ Я бы бомжевала возле трасс,/ Я бы стала самой бедной из людей".
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