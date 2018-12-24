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Нарядившуюся дочь Якубовича жестко затравили

Леонид Якубович. Фото: www.globallookpress.com
Популярный телеведущий Леонид Якубович появился на публике с дочерью Варварой. Событие было омрачено скандалом. Девушку жестко раскритиковали за образ. 
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Шквал критики обрушился на 20-летнюю Варвару после того, как она посетила премьеру фильма о приключениях Гарри Поттера. Девушка примерила на себя образ ученицы знаменитой школы магии Хогвартс.

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Наряд наследницы Леонида Якубовича пришелся по вкусу не всем. Многие сочли, что Варвара похожа на клоуна. Эта характеристика оказалась далеко не самой резкой.

Наиболее озлобленные пользователи Сети прошлись по внешнему виду Варвары, передает StarHit. Цитировать их высказывания не представляется возможным по этическим соображениям.

Стоит отметить, что сама Варвара относится к негативу спокойно. "Мало кто знает, что обожаю косплей. Часто перевоплощаюсь в Джокера. На негатив не обращаю внимания и просто живу дальше", – заявила девушка.

Ранее Леонид Якубович рассказал о том, как сложилась судьба его детей. "Варе 20 лет, она учится на четвертом курсе МГИМО. Увлекается конным спортом. Давно съехала от нас – абсолютно независимая девушка. Варвара – серьезная и умная. Артему 45 лет, работает на телевидении. Сын – спокойный человек. Точно в маму – не в меня", – признался Якубович.

24 декабря 2018, 08:20
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