Обласканная Якубовичем певица Монеточка заняла трон Киркорова

Появление Певицы Монеточки в передаче "Поле чудес" на Первом канале не обсудил, пожалуй, только ленивый. Говорят, мол, исполнительница порвала шаблон и доказала, что телевидение держит руку на пульсе поколения. Но так ли это на самом деле – объяснил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

Певица Монеточка приняла участие в передаче "Поле чудес" на Первом канале. Она смогла выйти в финал, где проиграла.

Каждый раз, когда участник викторины угадывает ответ, он имеет шанс получить приз. Монеточка не стала исключение.

В награду за участие она получила мультиварку. Монеточка ответила ведущему Леониду Якубовичу взаимностью. Она подарила артисту две куклы, назвав их "куклами вуду". За это она получила поцелуй от ведущего.

На ситуацию обратил внимание член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. Каждый раз, когда на просторах Сети появляется феномен, требующий объяснения, Dni.ru обращаются за помощью к экспертам.

"С изумлением узнал о том, что певица Монеточка не только пела на "Поле чудес", но еще и буквы как игрок угадывала. Пиарщикам этой певицы я бы поставил жирный неуд за то, что они решили ее пиарить в программе, которую смотрят только бабушки", – заявил Манукян. По его словам, пенсионерки ее песни точно слушать не станут.



Более того, эксперт заметил любопытную тенденцию. "А вообще забавная история, Киркоров перед молодежью отплясывает, Монеточка перед бабушками поет. Мир уже никогда не будет прежним. Дивный новый мир шоу-бизнеса мне абсолютно не нравится. Все свихнулись на хайпе", – резюмировал он.

Напомним, что Монеточка – российская певица, которая стремительно набирает обороты. Ее наиболее узнаваемая композиция носит название "Каждый раз". Эта песня содержит строчку, которая полюбилась молодым слушателям певицы: "Если б мне платили каждый раз Каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей".