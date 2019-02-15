Пугачеву раскрыли как "агента Украины"

Алла Пугачева поддерживает Украину в ее конфликте с Россией. К такому заключению пришел украинский телеведущий Дмитрий Гордон. Он признался, что был бы счастлив взять интервью у Примадонны – так как уверен, что она на стороне Киева.

Воплощению в жизнь мечты Гордона о встрече с Пугачевой мешает, по словам журналиста, только одно соображение. Он опасается, что Примадонну начнут в России травить – как это делают, по словам Гордона, с "другими честными артистами".

"Я был бы счастлив сделать с ней интервью, но думаю, что из-за ситуации с Россией и Украиной сейчас это невозможно. Их же потом травить будут в России, если они дадут мне интервью. Я понимаю это и не хочу подставлять людей. Но я предприму эту попытку", – пообещал проинтервьюировать Пугачеву Гордон.

Российским исполнителям, которые поддерживают позицию Москвы по Крыму, Гордон посоветовал "не расслаблять булки". Он пригрозил артистам наказаниями и напомнил о существовании сайта "Миротворец", черные списки которого продолжают пополняться. Ведущий, по его словам, уважает тех деятелей культуры из России, которые придерживаются установленных Киевом правил.

"Если Крым ваш, не зарабатывайте деньги на нашей территории. Макаревич, Гребенщиков, Ахеджакова, другие уважаемые мной деятели российской культуры не ездят в Крым. Или въезжают с территории Украины", - заявил журналист.

Гордон сообщил, что из-за напряженных отношений между Киевом и Москвой у него сорвалось около сотни интервью, в частности с Пугачевой. В то же время он полностью поддерживает запрет въезда на Украину для российских исполнителей. Примадонны как "сторонницы Украины" это, конечно, не касается, пишет "ПолитНавигатор".