Пугачева не пригласила Преснякова на юбилей

Ровно два месяца отделяют нас от главного события года – 70-летия Аллы Пугачевой. Подготовка к грандиозному празднованию идет полным ходом. Заодно составляются списки тех, кого Примадонна хочет видеть на банкете 15 апреля и на концерте в Кремле 17-го числа.

Филипп Киркоров еще перед Новым годом похвастался, что приглашен бывшей женой на торжества. Теперь он думает о роскошном подарке для главной певицы страны.

А вот Владимиру Преснякову – младшему повезло меньше. Он был фактическим зятем Аллы Пугачевой, прожив с ее дочерью Кристиной Орбакайте 11 лет, стал отцом первого внука Примадонны, а на юбилей его не пригласили.

"Нет, пока меня никто не звал, – признался певец "Дни.ру" в Кремле за кулисами концерта МУЗ-ТВ по случаю Дня всех влюбленных. – Если не позовут, ну что же, пойду по билету".

Правда, билеты эти Преснякову еще придется поискать. В свободной продаже их нет давно – смели в первый же день, а перекупщики предлагают за 270 тысяч рублей шестой ряд партера. Впрочем, с балкона можно будет смотреть на артистку в бинокль за 60 тысяч.

Ранее в интервью "Дни.ру" Владимир Пресняков сообщил: о том, что Алла Пугачева готовится к концерту, он узнал из интернета. "Это очень скрытная семья, – уточнил артист. – Мы с Аллой Борисовной вообще нечасто видимся, примерно раз в год. Редко созваниваемся, в основном поздравляем друг друга с днем рождения. В марте, прошлого года, например, она мне говорила теплые слова по случаю 50-летия".