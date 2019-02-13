Любовь Успенская о лысой дочери: Ее тяжело обдурить

Любовь Успенская дала откровенное интервью. Знаменитая исполнительница рассказала о несчастье, которое обрушилось на ее дочь Татьяну Плаксину.

Осенью 2018 года дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина на отдыхе в Коста-Рике упала с велосипеда и сломала челюсть. Ей срочно потребовались две операции. Одна была неудачной – у наследницы королевы шансона началось заражение крови. Вторая операция тоже оказалась неидеальной – у Татьяны отсутствуют пять передних зубов. К тому же она побрита теперь под ноль.

"Таня объяснила: "Чувствую в волосах негатив, должна от него освободиться!" Сама отрезала ей локоны. Дочь потом сказала, что ей так нравится: мол, даже не знала, что у нее такая красивая, идеальной формы голова. Уже решила отращивать", – рассказала Любовь Успенская.

Сейчас Плаксина находится в клинике. Несмотря на доверительные отношения, по словам артистки, она старается не лезть в душу дочери. "Таня мудрая, рассудительная. Она любит поэзию, много читает, говорит на шести языках. У нее такой темперамент, что даже я, сильная женщина, уступаю. Понимаю, что Козерог, спорить бесполезно. Легче сдаться, чем доказать, что это не так", – призналась певица.

В одном из интервью Любовь Успенская заявила, что лишит дочь наследства, если та до 2020 года не подарит ей внуков. Артистка надеется, что Татьяна все же успеет, хотя в сложившихся обстоятельствах куда важнее поправить ее здоровье, пошатнувшееся после трагедии. К тому же певица дала понять, что у наследницы нет "надежного плеча".

"Очень важно ведь найти именно достойного. Чтобы человек был и здоровый, и умный, соответствующий ее уровню. Иногда думаешь: "Лучше бы была не такой умной..." Ее очень тяжело обдурить, обмануть, потому что много всего знает. И мужчины таких побаиваются, им ведь подавай наивную простушку", – цитирует Успенскую StarHit.