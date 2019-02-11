Звезда "Дома-2" удовлетворяет похотливого уголовника на зоне

Насте Кочервей катастрофически не везет. Сначала она узнала, что ждет ребенка от Андрея Шабарина, который бросил ее в одиночестве и променял на новую любовницу. Потом блондинка угодила за решетку в Турции, где у нее случился выкидыш. А сейчас влюблена в уголовника, который за мошенничество угодил за решетку.

Глеб старше Насти на десять лет. И опытнее. Она как любительница взрослых мужиков без ума от способностей милого в кровати, поэтому готова за ним хоть в омут.

"Моего возлюбленного поймали на взятке в несколько миллионов рублей, – рассказала звезда "Дома-2". – Сказать, что я была в шоке, – ничего не сказать. Ведь именно с этим мужчиной я видела свое будущее. Конечно, я не верила в происходящее и буквально собирала себя по частям, когда бойфренд оказался в местах не столь отдаленных".

"Несмотря на то что Глеб находится в тюрьме, иногда ему удается мне позвонить, – улыбнулась Настя. – Недавно он сделал мне предложение руки и сердца, попросил стать его законной супругой. Конечно, я была ошарашена, но ответила согласием. Наша свадьба состоится прямо в тюрьме. Конечно, есть определенная бумажная волокита, но мы со всем справимся".

Стать мужней женой Кочервей стремится по нескольким причинам. Например, она считает, что вступление в брак поможет любовнику сократить тюремный срок. Но главное – в законном статусе она свободно сможет оставаться ночевать на зоне, чтобы насытить сексом изголодавшегося в мужской компании миленка-уголовника. "Ему хочется просто удовлетворить свои мужские потребности, ведь у моего избранника давно не было "волшебства", – цитирует сладострастную Анастасию журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".