"Прощай, сынок": душераздирающее обращение Толмацкого к умершему Децлу
Толмацкий своим постом в Instagram обратился ко всем, кто был рядом с ним в эти трудные минуты. Продюсер также поблагодарил свою первую супругу Ирину "за прекрасного сына" и внука Тони, а вторую жену Анну и их общих детей – "за то, что они есть".
"Спасибо всем, кто в эти дни был со мной рядом. Всем, кто вспомнил Кирилла хорошим словом. Всем, кто пришел с ним проститься", - подписал отец рэпера фотографию, на которой изображен идущий по переходу метро Децл. "Прощай сынок… Прости, что так и не поговорили", – заключил Толмацкий.
Децл, как известно, не разговаривал с отцом около 15 лет. Александр как-то в соцсетях уже попросил прощения у Кирилла, отметив, что был не самым лучшим отцом, однако в их отношениях это ничего не изменило.
Толмацкий ранее признавал, что попытки возобновить диалог с сыном были "сплошным провалом". Однако продюсер всегда подчеркивал: он гордится Кириллом, и его любовь к сыну безгранична.
В ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) почувствовал себя плохо после концерта в ижевском клубе "Пош". Музыкант потерял сознание в гримерке. Прибывшие по вызову медики смогли только констатировать смерть от остановки сердца, напоминает "МК".
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