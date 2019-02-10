"Чистейшая брехня": Разин напал на журналистов из-за слов об отравлении Децла
Разин назвал выпущенные в ряде СМИ материалы на эту тему очередной фальшивкой. "Никогда я не утверждал и не говорил о том, что Децла кто-то, якобы, отравил. Причина его смерти устанавливается. У него такая же остановка сердца, как произошла у моего сына", – написал продюсер. "Чистейшая брехня и очень несолидно… Это – полная ложь и клевета. Не поддавайтесь на провокацию", – добавил Андрей Разин, опубликовав скриншот одной из публикаций.
Ранее в прессе появились якобы сказанные продюсером в эфире слова. "Кирилл никогда не лечился в клиниках и курил в клипах обычные сигареты, притворяясь, что это запрещенные вещества. Он прекрасно отработал в Ижевске. И сейчас следственный комитет ведет расследование, ведь это могло быть отравление", – написали ряд СМИ.
Напомним, музыкант Кирилл Толмацкий скончался 3 февраля 2019 года от остановки сердца. Артисту стало плохо после концерта в клубе в Ижевске. Децлу вызвали бригаду скорой помощи, но медикам не удалось спасти музыканта.
С Децлом проситилсь в Центральной клинической больнице Управления делами президента. Рэпер похоронен на Пятницком кладбище.
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