"Чистейшая брехня": Разин напал на журналистов из-за слов об отравлении Децла

Продюсер Андрей Разин опроверг в своем Instagram-аккаунте информацию о якобы сделанном им заявлении про причины смерти рэпера. Он заявил, что вовсе не говорил, что Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, могли отравить.

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