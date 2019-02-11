Раскрыты сенсационные планы Децла перед смертью
Кирилл Толмацкий строил большие планы на будущее. Был практически готов к выпуску его новый альбом, и музыкант, выступавший под псевдонимом Децл, намеревался отправиться в США. Об этом рассказала Наталья Андрейченко.
Актриса, исполнившая главную роль в картине "Мэри Поппинс, до свидания!", проживает в Америке и давно дружит с матерью Кирилла. Узнав о смерти рэпера от своего сына, Андрейченко испытала шок.
Артистка отметила, что не так давно общалась с Децлом и порекомендовала ему продюсера в Штатах. По ее словам, рэпер планировал перебраться в Америку – там он видел большие перспективы для своей карьеры.
В России у Децла готовился к выпуску альбом "Метемпсихоз-2". Над ним музыкант работал несколько лет в сотрудничестве с Глебом Мезенцевым.
Глеб познакомился с Децлом в соцсетях, отправил ему свою композицию, и рэперу она понравилась. Музыкант прокомментировал название альбома. "Метемпсихоз" в переводе с греческого означает "переселение душ". Децл в последнее время очень интересовался этой темой, пишет Teleprogramma.pro.
Анджелина не знала, что они так близки
Стало известно, почему "первой кнопке" на пользу шумиха
Наталья Вяль предала Ивана Ивановича
Юморист рвет всех