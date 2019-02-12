Популярная модель оголила грудь перед прохожими
Модель в форме полицейского вместе с помощником подходила к прохожим с вопросом, употребляли ли они запрещенные вещества. Через несколько секунд Кира Майер снимала куртку и показывала незнакомым людям голую грудь. Видеозапись пранка она опубликовала в своем микроблоге.
Вскоре выяснилось, что жертвами розыгрыша стали несовершеннолетние. В отношении блогера завели административное дело. Женщине грозит уголовное дело по статье о растлении малолетних.
Звезда поспешила принести публичные извинения на своей странице в Instagram. Кира Майер отметила, что не хотела задеть чьи-либо чувства. Она заявила, что этот ролик был обычной шуткой.
"Уважаемые зрители. Последний ролик, который вызвал такой большой резонанс в СМИ, не является вызовом полиции или чем-то подобным. Я никоим образом не хотела задеть и обидеть чувства сотрудников правоохранительных органов. Костюмы были маскарадные, все это было просто розыгрышем. Пожалуйста, извините меня, если этот шуточный ролик вызвал у кого-то гнев", – цитирует ее телеканал "360".
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