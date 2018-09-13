Известную модель обварили кипятком в СИЗО

Экс-любовница певца Алексея Воробьева, получившая уголовный срок за драку с полицейским, серьезно пострадала от сокамерниц. Кира Майер поссорилась с ними, из-за чего попала в больницу.

Одна из заключенных побила девушку, а также выплеснула ей в лицо кипяток. После потасовки модель госпитализировали с сильными ожогами, передает Telegram-канал Mash.

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Напомним, Майер 5 сентября приговорили к полутора годам в колонии-поселении за драку с сотрудником ДПС. Кира избила полицейского, а его коллегу покусала.

В обмен на свободу экс-возлюбленная Воробьева предлагала полицейским секс. К слову, в момент происшествия она уже была лишена водительских прав.

Как писали Dni.Ru, на судебном заседании модель заявила, что раскаивается. Она принесла извинения и сказала, что у нее проблемы с эмоциональным состоянием.

Модель Кира Майер получила полтора года колонии за драку с инспектором ДПС https://t.co/s6MSlxTqPl pic.twitter.com/FV6ndWQVVB — РИА Новости (@rianru) 5 сентября 2018 г.

Отметим, в ноябре 2017 года Майер попала в аварию. Девушка покинула место ДТП. По другой версии, Кира, которую остановили для проверки документов, оказалась пьяна. Известно, что ее тогда лишили водительских прав на 15 месяцев.

Своими внешними данными модель во многом обязана пластике, чего не скрывает. Рельефные скулы фотомодель получила благодаря удалению комков Биша, а ровный нос – результат ринопластики у столичного пластического хирурга. Помимо этого, Майер наращивает ресницы и колет в губы специальные препараты для объема.