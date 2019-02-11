Сломавший ногу Ургант пожаловался на обильную течь

Известный актер Андрей Ургант (отец телеведущего Ивана Урганта) пострадал от бездействия коммунальщиков. Квартиру знаменитости залило водой, а несколькими днями ранее артист сломал ногу, поскользнувшись на неочищенном тротуаре.

Андрей Ургант рассказал, что его жилище находится на последнем этаже, поэтому протечки стали для него делом обыденным. Этот год для звезды не стал исключением.

После того, как в Санкт-Петербург пришло потепление, кровля дома, в котором проживает Ургант, не выдержала подтаявшего снега и растрескалась, теперь в апартаментах звезды обильная течь. "Поэтому, когда у меня протекла кухня и хлынула вода через потолок (а я живу на верхнем этаже), я в очередной раз не удивился. Не удивился и тому, что коммунальные службы, не смотря на мои звонки, даже не пришли", - отмечает звезда.

Артист отметил, что уже после того, как вода залила квартиру, ответственные службы зашевелились и заделали появившиеся щели полиэтиленовыми рулонами. Андрею Львовичу пообещали, что потолок не рухнет в ближайшие два дня, пока он будет в Москве.

"Поэтому я не стал делать никакой перестановки мебели. Надеюсь, как обещали, пришлют кровельщиков и частично починят крышу", - цитирует звезду сайт радиостанции "Говорит Москва".

Отметим, что из-за бездействия коммунальщиков северной столицы пострадал на только ремонт артиста. Несколькими днями ранее Андрей Ургант поскользнулся на заледеневших ступеньках и сломал ногу. Сейчас актер приходится выходить на сцену в гипсе и с тростью.