Одно лицо: помолодевшую Собчак перепутали с Барановской

В личном "Инстаграм" звезда опубликовала снимок. На фото она позирует в декорациях съемочной площадки программы "Вечерний Ургант".
Ксения Собчак облачена в классический женский костюм тройку бежевого цвета. Телеведущей сделали сдержанную укладку, распрямив волосы, и неяркий макияж.
Звезда от души поблагодарила визажиста Сердара Камбарова. Она осталась довольна его работой. "Глаза горят, и руки делают😉", – написала Ксения Собчак.
Мастеру удалось преобразить Ксению. Теледива, которой на днях исполнилось 38, выглядит намного моложе своих лет.
Некоторые подписчики Ксении Собчак не могли поверить, что с помощью косметики можно добиться такого потрясающего эффекта. Появилось мнение, что фотограф использовал ретушь. К слову, кто-то из интернет-обывателей решил, что теледива стала немного похожа на коллегу по цеху Юлию Барановскую.
"Мне кажется, Ксения стала похожа на Барановскую (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Думала, это Барановская", "Ухоженная женщина 🌺🌺🌺", "Фотошоп?", "Ксюша, это ваш цвет 100% 😀", "Вауууу!! Оставьте себе этого визажиста😍🔥", "Как будто Фотошоп", "Вы так изменились)) очень красивая", "Ксения, видела Вас вживую, без фильтров. Вы очень замечательно выглядите и без фильтров. Живая, обаятельная, привлекательная и безмерно харизматичная", – рассуждали поклонники Ксении Собчак.
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