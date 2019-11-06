Ксения Собчак взвыла после попытки изнасилования

Ведущая Ксения Собчак часто высказывает свое мнение по многим скандальным вопросам и ситуациям. Она не смогла пройти мимо истории о Рамиле Шамсутдинове, обвиняемом в убийстве двух офицеров и шести военнослужащих.

Ксения Собчак не понимает, как долго армейские начальники будут закрывать глаза на физическое и психологическое насилие над призывниками. "Какой-то адский ад", – отметила теледива. Она уверена: старшие по званию виноваты в том, что молодые ребята идут на преступление.

Речь идет о призывнике, убившем сослуживцев и двух офицеров. Парень признался, что пытался защитить себя от изнасилования.

"В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали. Предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал: "Все, понимаешь, после караула все будет". Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь. Мне деваться некуда было. Что мне делать?" – приводит РБК слова Рамиля Шамсутдинова.

"Ни одна вменяемая мать, читая подобные показания, не захочет отправлять сына служить Родине", – резюмировала Собчак.