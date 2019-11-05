Умерла звезда сериала "МУР есть МУР"

Умер советский и российский актер театра и кино Петр Смидович. Артист не смог справиться с болезнью.

"Очень горько, очень больно, очень тяжело", – говорится в размещенном на сайте театра Et Cetera некрологе. Стоит отметить, что в числе экранных работ Смидовича фильмы и сериалы "451 градус по Фаренгейту", "Исаев", "Закон и порядок", "Сыщики", "МУР есть МУР".