Умерла звезда сериала "МУР есть МУР"

Умер советский и российский актер театра и кино Петр Смидович. Артист не смог справиться с болезнью.
"Очень горько, очень больно, очень тяжело", – говорится в размещенном на сайте театра Et Cetera некрологе. Стоит отметить, что в числе экранных работ Смидовича фильмы и сериалы "451 градус по Фаренгейту", "Исаев", "Закон и порядок", "Сыщики", "МУР есть МУР".
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