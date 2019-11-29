"Не знал никого, кроме Агутина": экс-участник о взятках на шоу "Голос"

Латвийский певец, музыкант и композитор Интарс Бусулис рассказал "Дни.ру" как попал на шоу "Голос" Первого канала. Артист прокомментировал слухи о взятках на музыкальном состязании.

По словам Интарса, он не платил ни копейки за то, чтобы попасть на проект. Более того, не знал, что "Голос" вообще существует.

"Я попал совершенно случайно. Не раз я это упоминал. Но я мало знал про "Голос", к сожалению. Я знал The Voice, X-Фактор, но про "Голос", что на русском языке, Я не знал", – поделился вокалист.

Друзья Бусулиса из Санкт-Петербурга, где артист часто бывает, отправили за него заявку на участие в шоу. Интарс услышал о конкурсе только в тот момент, когда его позвали на предварительные прослушивания.

Интарс Бусулис на родине состоявшийся артист. При этом он не имел знакомств на российском телевидении. Протекцию на "Голосе" ему никто не составлял.

"Блата не было. Я вообще не знал никого, кроме Агутина. Ну попал я в команду Агутина, это да, но лично не знал", – добавил певец.

Артист не скрывает, что после участия в шоу "Голос" стал очень популярен в России. Появление на федеральном канале стало для него трамплином. До вокального состязания он выступал с сольными концертами только в Латвии. Меж тем уже через месяц после окончания телепроекта он собрал огромный зал в России.

После шоу "Голос" Первый канал пригласил Интарса принять участие еще в одном рейтинговом телешоу – "Точь-в-точь". Далее он участвовал в четвертом сезоне проекта "Три аккорда", где, к сожалению, в список призеров не попал.