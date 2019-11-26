"Пожалеешь": в вопящего Яббарова из шоу "Дом-2" запустили кокосом

Илья Яббаров устроил сцену на глазах других жителей телестройки.Звезда шоу "Дом-2" передразнивала возлюбленную Настю Голд.

Илья и Настя сейчас на Сейшелах. Импульсивная парочка периодически скандалит. Учасники шоу "Дом-2" могут начать конфликтовать буквально на пустом месте.

Так, например, накануне Яббаров и Голд поругались во время романтического свидания на белоснежной яхте. Из-за неосторожной фразы влюбленные начали ругаться матом и бить посуду. Илья назвал девушку чучелом, а она его тварью.

Сегодня же, 25 ноября, Яббаров публично высмеял избранницу. Когда Анастасия на лобном месте пыталась сказать, что отпускает Илью на все четыре стороны, тот принялся вопить.

"Пожалеешь", – заорал участник шоу "Дом-2" а после принялся гоняться за пока еще возлюбленной по прилегающей территории. После, когда Голд вернулась к остальным жителям телестройки, чтобы наконец-то высказаться, Яббаров начал кричать пуще прежнего. В итоге, не выдержав, Анастасия кинула увесистый кокос в сторону избранника. Этот позорный фрагмент попал в анонс следующего выпуска телестройки.

"Идиоты оба. Жаль друг другу в голову не попали кокосами (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Посмеяться с Яббаровым да, можно. но как молодые девушки могут начинать строить с ним отношения, для меня вечный вопрос 🤔", "Надо было ему в рожу закатить", "Дурак, дураком. Но смех заразительный 😂", "Как можно с ним вообще даже рядом находиться,не то что типа любовь строить,погань такая,что мутит даже от одного вида", "Голд чего о себе возомнила, прям такая цаца,женщина любящая стерпит,простит, и т.д", - отреагировали поклонники шоу "Дом-2".