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Рэперу L'One грозит новое судебное разбирательство

Рэпер L'One. Фото: instagram.com/l_one_mars
Казалось бы, что после завершения судебных прений между рэпером L'one и представителями лейбла Black Star у музыканта начнется белая полоса. Но на голову солиста свалились новые проблемы.
прочитано 600 раз

Стало известно, что группа "Марсель" собирается подать иск на исполнителя. Причиной стал новый псевдоним артиста – Marselle. По мнению, питерского коллектива этот никнейм очень схож с их названием. 

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Члены поп-группы настоятельно рекомендовали солисту поменять имя. В противном случае их представители обратятся с иском.  

Претензии были направлены руководству площадки, где пройдет ближайший концерт бывшего подопечного Тимати. Кроме того, известили и его партнеров по рекламе. 

Напомним, певец больше не имеет права выступать под псевдонимом L'One. На протяжении нескольких месяцев он судился с лейблом Black Star. Артист требовал оставить за собой его имя и песни. Но, к сожалению, с треском проиграл дело. 

После этого он опубликовал пост в своем Инстаграм-аккаунте, в котором сообщил о возвращении созданной в 2008 году группы Marselle.

21 ноября 2019, 15:30

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