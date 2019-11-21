Рэперу L'One грозит новое судебное разбирательство

Стало известно, что группа "Марсель" собирается подать иск на исполнителя. Причиной стал новый псевдоним артиста – Marselle. По мнению, питерского коллектива этот никнейм очень схож с их названием.
Члены поп-группы настоятельно рекомендовали солисту поменять имя. В противном случае их представители обратятся с иском.
Претензии были направлены руководству площадки, где пройдет ближайший концерт бывшего подопечного Тимати. Кроме того, известили и его партнеров по рекламе.
Напомним, певец больше не имеет права выступать под псевдонимом L'One. На протяжении нескольких месяцев он судился с лейблом Black Star. Артист требовал оставить за собой его имя и песни. Но, к сожалению, с треском проиграл дело.
После этого он опубликовал пост в своем Инстаграм-аккаунте, в котором сообщил о возвращении созданной в 2008 году группы Marselle.
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