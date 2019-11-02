Популярный рэпер попал в серьезную аварию

Рэп-исполнитель Александр Степанов, выступающий под псевдонимом ST, попал в серьезную аварию. Инцидент произошел в минувший четверг, 31 октября, во время поездки артиста на фестиваль PaRUS в Дубае.
Как сообщает StarHit, автобус, в котором ехал артист, столкнулся с впереди идущим автомобилем. Из-за резкого торможения в автобус сзади врезалась другая машина.
В результате аварии никто не пострадал. Исполнитель успел вовремя приехать на место проведения фестиваля и выступил перед поклонниками, передает "Пятый канал".
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