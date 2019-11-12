Известная актриса обнажила грудь в соцсети

В кадре актриса запечатлена в очень сексуальной позе. "Мы в сентябре, спрятались с ней в одном из Московских Двориков (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) и решили просто довериться... друг-другу и камере.:) Саша, удивительно точно, поймала мой настрой", – подписала снимок Валерия Федорович.
Перед взглядами подписчиков 27-летняя звезда предстала посреди улицы в полурастегнутой белой рубашке, спущенной с одного плеча до уровня живота. В результате грудь актрисы оказалась частично оголена, сообщает Пятый канал.
Фанаты пришли в восторг от смелости Валерии Федорович и осыпали ее комплиментами. При этом некоторые были удивлены откровенным фото, поскольку раньше артистка почти не выкладывала столь соблазнительных кадров.
"Ну вообще!!!! Класс! Красота!", "Вау! Лера! Смело и красиво!", "Шикарно!", "Ты очень красивая!", "Эротичненько!", "Валерия, вы прекрасны!" – отметили комментаторы. Однако нашлось место и критике. Одна из пользовательниц соцсети язвительно отметила, что у Валерии Федорович обвисла грудь, при этом обратившись к ней на "ты". На нападку в свой адрес актриса отреагировала достойно, напомнив, что к незнакомым людям принято обращаться на "Вы".
Были и те, кто отметил, что фотосессия получилась скорее интригующей, поэтому вызвала всплеск интереса. Большинство из фолловеров по достоинству оценили аппетитные формы Валерии Федорович.
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