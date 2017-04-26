Звезда "Кухни" расплакалась из-за серьезной болезни

Врачу она сказала, что страдает от болей в животе. Оказалось, девушке грозила булимия.

Это на экране у Валерии Федорович с питанием нет проблем – в сериале "Кухня" она играет дочь шеф-повара элитного ресторана и специалиста по модной молекулярной кухне. А за кадром отношения с едой у актрисы сложные. На протяжении трех лет она находилась на грани булимии.

Речь идет о нервно-психическом расстройстве, которое проявляется в неконтролируемом потреблении пищи, сосредоточенности на еде, калориях и весе. Больного мучают приступы неутолимого голода, при этом он пользуется средствами для похудения, принимает слабительные и вызывает у себя рвоту.

"Все началось во время учебы на четвертом курсе Щепкинского училища, – рассказала Валерия. – Именно тогда я по глупости сама себе создала эту проблему. В тот самый момент, когда я окончательно переходила во взрослое состояние, переформировывался мой организм, мне вдруг начало казаться, что у меня лишний вес, и я практически перестала есть. При росте 1,73 весила 54 килограмма. Помню, звонила нашему семейному другу-терапевту и в слезах рассказывала о том, что постоянно хочу есть и у меня все время болит живот, хотя гастроэнтеролог говорит, что со мной все в порядке".

"Три года продолжалось это безумие: я то худела, то опять набирала вес. На пятом сезоне "Кухни" очень сильно поправилась, хотя занималась спортом, не ела после шести. Лишние килограммы не уходили. И тогда я просто признала, что у меня есть проблема. А это первый шаг к тому, чтобы все нормализовалось. Должна сказать, что только в этом году я выстроила режим питания, научилась слушать свой организм", – цитирует актрису журнал "7Дней".