"Врачи говорили ужасные вещи": откровения Разина о больной раком Заворотнюк

Андрей Разин вступил в публичную переписку с близкими Анастасии Заворотнюк. Продюсер легендарной группы "Ласковый май" убежден, что родственникам актрисы следует быть откровеннее с народом.

Андрей Разин отреагировал на пост, опубликованный близкими Анастасии Заворотнюк в социальной сети "Инстаграм". Те ответили музыкальному продюсеру, ранее разоткровенничавшемуся о состоянии звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня". Таким образом, Разин и близкие Заворотнюк вступили в публичную переписку.

"Очень переживаю за Настю. Дай Бог ей здоровья. Я сам пережил еще большее горе, поэтому понимаю, насколько важно говорить людям как можно быстрее правду", – заявил в своем инстаграм-аккаунте Разин.

Продюсер группы "Ласковый май" высказал мнение, что родным актрисы следует быть откровеннее с обеспокоенными фанатами. Якобы это пойдет на пользу Заворотнюк. "Хочу вам сказать: чем больше будет гласности от вас, чем вы больше будете говорить правду и говорить о состоянии здоровья, тем легче будет Насте. А те врачи, которые со мной контактировали, они говорили ужасные вещи, и для меня было очень важно как можно быстрее разбудить ваше сознание", – сообщил продюсер.

Андрей Разин выразил сожаление, "скромно" назвав себя единственным источником информации для прессы, который якобы контактировал с врачом Анастасии Заворотнюк. "Но мы должны понимать, что я это делаю только от чистого сердца и только для того, чтобы Настя как можно быстрее вышла из этого состояния. Родственники должны больше внимания уделять ее состоянию здоровья, зная о том, что вся страна переживает за прекрасную девушку и актрису", – завершил свою сентенцию продюсер.